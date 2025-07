Maltempo in Lombardia, residenti bloccati in casa dopo l’esondazione del Seveso: il video del salvataggio Ieri, sabato 5 luglio, è esondato il fiume Seveso a Lentate (Monza e Brianza). I carabinieri hanno salvato alcune persone rimaste bloccate in casa. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Ilaria Quattrone

L'ondata di maltempo di ieri, sabato 5 luglio, ha colpito diverse zone della Lombardia. Il fiume Seveso è esondato a Lentate, comune della provincia di Monza e Brianza, e molte persone sono state costrette a evacuare le loro abitazioni. A Milano, precisamente nella zona del Parco Nord, ha raggiunti livelli preoccupanti, ma sono state attivate le vasche di laminazione.

Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per aiutare la popolazione. I carabinieri della compagnia di Seregno, per esempio, hanno portato al sicuro alcuni anziani rimasti bloccati nelle loro case, come è possibile vedere dal video diffuso sui social dall'Arma dei carabinieri.

"Anche nelle situazioni più difficili, non si ferma il nostro impegno per dare vicinanza e aiuto alle comunità", scrivono. E le immagini mostrano come l'acqua arrivi praticamente ad altezza ginocchio impedendo ai soggetti fragili di poter uscire dalle proprie abitazioni. Alcuni di loro sono stati quindi caricati a braccio dalle forze dell'ordine, dai pompieri e dagli altri residenti e messi al sicuro.

Solo due persone, due uomini di 47 e 77 anni, sono state trasportate in ospedale a Cantù per ricevere le cure necessarie. Non sarebbero in pericolo di vita.

La preoccupazione per il maltempo è ancora tanta. Le allerte meteo gialle e arancioni dureranno anche nella giornata di oggi, domenica 6 luglio. In particolare modo nel pomeriggio sono previsti temporali e grandinate. Per questo motivo a Milano il Comune ha deciso di chiudere i parchi cittadini salvo che, nelle prossime ore, le condizioni meteorologiche non dovessero migliorare.