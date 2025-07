video suggerito

Maltempo in Lombardia: decine di interventi a Milano, alberi caduti nel Monzese e allagamenti nel Comasco Un altro temporale si è abbattuto sulla Lombardia nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio provocando danni e disagi. A Milano gli interventi dei vigili del fuoco sono state decine, a Monza sono caduti diversi alberi mentre a Como si sono registrati accumuli superiori ai 90 millimetri d'acqua.

A cura di Enrico Spaccini

I danni del maltempo nel Lecchese (foto da vigili del fuoco)

Anche questa notte, quella tra lunedì 7 e martedì 8 luglio, Milano e la Lombardia sono state travolte da un'ondata di maltempo. Temporali e raffiche di vento si sono abbattuti sulla regione, in particolare tra i territori del Monzese e Comasco dove sono state registrate decine di interventi di soccorso urgente effettuati dai vigili del fuoco dei vari Comandi. Disagi anche nel Lodigiano dove, probabilmente a causa della scarsa visibilità per via del nubifragio, lungo l'autostrada A1 un mezzo pesante è finito contro lo spartitraffico bloccando il passaggio delle vetture in entrambe le direzioni.

Come comunicato dal Comando provinciale di via Messina, la zona di Milano più colpita dal temporale di ieri sera è stata quella ovest. L'ultimo aggiornamento, arrivato dopo le 20:30, parlava di circa 20 interventi già effettuati, nessuno dei quali presentava particolari criticità. Dati che comunque verranno arricchiti nelle prossime ore, quando sarà possibile elaborare un bilancio più completo.

L’albero caduto sui binari a Cadorago (foto da vigili del fuoco)

Il nubifragio, però, ha colpito soprattutto i territori delle province di Monza e Como. Nel Monzese si sono abbattute le raffiche di vento più intense, che hanno provocato la caduta di diverse piante soprattutto a Lesmo, Boccaccio e Usmate Velate. Nella Bassa comasca, invece, sono stati registrati accumuli d'acqua superiori ai 90 millimetri e, anche qui, alberi precipitati a causa del vento. In particolare, a Cadorago una pianta è crollata sui binari della linea ferroviaria, causando il blocco della circolazione dei treni lungo la linea Como-Milano.

Uno degli interventi dei vigili del fuoco di Lecco per piante cadute per il vento

A Lecco, invece, il bilancio alle 21:30 era di circa 60 interventi di soccorso tecnico urgente già effettuati dai vigili del fuoco di Lecco Valmadrera e Merate, soprattutto tetti scoperchiati, allagamenti e piante pericolanti tagliate. Infine, l'autostrada A1 è stata chiusa intorno alle 21 tra gli svincoli di Lodi e Basso Lodigiano per un incidente in direzione Bologna che ha coinvolto due mezzi pesanti. Uno dei due, probabilmente a causa del temporale, è finito contro lo spartitraffico centrale bloccando la circolazione dei mezzi in entrambe le direzioni. L'autostrada è stata riaperta intorno a mezzanotte e mezza.