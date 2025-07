video suggerito

Forti raffiche di vento e pioggia a Milano, il Comune: "Allontanarsi dagli alberi e dai balconi" Torna il maltempo a Milano: l'allerta arancione per temporali dura fino alle 6 di domani mattina, martedì 8 luglio. Il Comune ricorda intanto di non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.

L’albero caduto in piazzale Baiamonti a Milano il 6 luglio (foto da LaPresse)

Il cielo è diventato ancora nero, con tuoni, lampi e raffiche di vento fortissime. Torna il maltempo a Milano dopo il tragico pomeriggio di ieri, domenica 6 luglio, quando una vera e propria tempesta ha messo a ferro e fuoco l'intera città flagellandola con strade allagate, alberi caduti e disagi alla circolazione dei mezzi. Mentre nel Milanese una donna, 63 anni, è morta schiacciata da una pianta: in quel momento stava passeggiando lungo il Naviglio a Robecchetto con Induno.

Ma non è finita qui. Nelle prossime ore, sono previsti sui 17mm di pioggia. Per l'intera notte l'attenzione resta infatti alta: è infatti attiva l'allerta arancione lanciata dal Centro monitoraggio rischi di Regione Lombardia fino alle 6 di domani mattina, martedì 8 luglio. Il Comune, intanto, ricorda che è "molto importante durante l'allerta meteo, in particolare a partire dalla seconda metà del pomeriggio di oggi, abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende”.

Come sempre c’è anche l’invito a fare particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi e alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.