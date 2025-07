video suggerito

Viviana Baldassini morta sotto un albero, polemica sulla passeggiata: "In caso di pioggia non sarà annullata" È polemica sulla passeggiata nella natura organizzata ieri dalla Pro Loco di Robecchetto con Induno (Milano), in cui ha perso la vita una donna di 63 anni. L'evento era stato confermato nonostante l'allerta arancione e il rischio fenomeni meteo estremi.

È morta schiacciata da un albero caduto durante la tempesta che si è scatenata nel pomeriggio di ieri su Milano e dintorni. Ma la morte di Viviana Maria Baldassini, 63 anni, poteva forse essere evitata.

È polemica infatti sulla passeggiata tra i boschi organizzata domenica 6 luglio dalla Pro Loco di Robecchetto con Induno (Milano), e confermata dagli organizzatori nonostante l'allerta arancione sulla Regione e il dichiarato pericolo eventi meteorologici estremi dopo il caldo eccezionale di giugno. "In caso di pioggia la passeggiata non sarà annullata", hanno scritto a caratteri cubitali sulla pagina social dell'associazione locale di promozione del territorio. "Confermiamo il ritrovo alle ore 16 di domenica 6 luglio 2025 al Ponte della Padregnana, e si andrà direttamente alla casetta per l’aperitivo".

Di fianco alla vittima c’erano un’altra donna, 68 anni, e un uomo, 70. Anche loro sono stati colpiti dal tronco, ma non sono in pericolo di vita: la 68enne è stata portata in elisoccorso all’ospedale Sant’Anna di Como, mentre il 70enne è stato trasferito al pronto soccorso di Legnano.

Il grosso albero precipitato sulla ciclabile asfaltata che costeggia il Naviglio, purtroppo, ha però colpito in pieno la 63enne Viviana Maria Baldassini, senza lasciarle scampo. Le responsabilità del crollo, al momento, restano tutte da accertare: sotto la lente degli inquirenti, ad esempio, c'è anche lo stato di manutenzione della pianta. Ma c'è chi punta comunque il dito contro gli organizzatori dell‘iniziativa in mezzo alla natura. "Le allerte meteo vanno considerate", recita uno dei commenti sotto il post. "C'era un'allerta arancione, vergogna".