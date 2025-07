video suggerito

Chi era Viviana Maria Baldassini, morta travolta da un albero a Milano durante una passeggiata con la Pro loco Viviana Maria Baldassini è deceduta nel pomeriggio di domenica 6 luglio mentre passeggiava lungo il Naviglio Grande nel Milanese. A causa del vento, un albero è crollato e l'ha travolta.

A cura di Enrico Spaccini

L’albero caduto a Robecchetto con Induno

Si chiamava Viviana Maria Baldassini, la donna deceduta nel pomeriggio di ieri, domenica 6 luglio, travolta da un albero a Robecchetto con Induno (nella Città Metropolitana di Milano). La 63enne si trovava lungo il Naviglio Grande per una passeggiata organizzata dalla Pro loco quando la pianta, a causa delle raffiche di vento, ha ceduto. Baldassini è deceduta sul colpo, mentre le altre due persone che erano con lei, una 68enne e un 70enne, sono rimaste ferite e poi trasportate in ospedale in codice giallo.

La Pro loco aveva fissato l'appuntamento per la passeggiata "in ricordo di Alberto" alle 16 al Ponte della Padregnana, che congiunge le due sponde del Naviglio Grande che da Turbigo, quasi al confine con il Piemonte, porta a Milano. La Protezione Civile aveva diramato un'allerta arancione per rischio temporali attiva per 24 ore dalle 6 di mattina del 6 luglio, ma l'associazione cittadina aveva specificato nel suo volantino che "in caso di pioggia la passeggiata non sarà annullata".

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 17. Baldassini, residente a San Vittore Olona, si trovava nei pressi di una cascina quando un albero le è caduto addosso precipitando sulla ciclabile che costeggia il Naviglio. Per lei i sanitari non hanno potuto fare nulla, mentre hanno dovuto soccorrere altre due persone che erano con lei: una donna di 68 anni, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Sant'Anna di Como, e un uomo di 70 anni, accompagnato al pronto soccorso di Legnano, entrambi in codice giallo.

Baldassini era molto conosciuta a San Vittore Olona. Il figlio, Alessandro Galli, si era candidato alle elezioni amministrative della città nel 2024 con la lista ‘Civicamente' della sindaca uscente, e non riconfermata, Daniela Rossi.