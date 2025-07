video suggerito

Maltempo a Milano: morta una donna colpita da un albero in provincia Tragedia a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia: a Robechetto con Induno, nella provincia di Milano, un albero è crollato, uccidendo una donna di 63 anni. Ferite due persone che si trovavano con la vittima.

A cura di Valerio Papadia

Non solo danni, purtroppo, ma anche vittime: il violento acquazzone che a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 6 luglio, si è abbattuto sulla Lombardia ha provocato anche una vittima. Una donna di 63 anni – e cui generalità non sono ancora note – è morta a Robechetto con Induno, cittadina in provincia di Milano: la vittima è stata colpita da un albero, caduto al suolo a causa del maltempo. Da quanto si apprende, la donna, che risiedeva a San Vittore Olona, stava tornando a casa dopo una passeggiata quando l'albero è crollato, investendola e non lasciandole scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Crolla albero per il maltempo: una donna morta e due feriti

Nel crollo dell'albero sono rimaste purtroppo ferite anche due persone che si trovavano con la vittima: si tratta di una donna e di un uomo. Per la donna si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso, che l'ha trasportata all'ospedale Sant'Anna di Como, mentre l'uomo è stato portato all'ospedale di Legnano; entrambi i feriti sono in codice giallo.

Da quando, come detto nel primo pomeriggio odierno, una bomba d'acqua si è abbattuta su Milano e provincia, i vigili del fuoco del Comando Provinciale hanno effettuato già numerosi interventi. Tutte le squadre di soccorso sono infatti impegnate nel tentativo di arginare i danni causati dal temporale, nonché dalle forti raffiche di vento. Si ricorda che su Milano e sulla Lombardia è in vigore un'allerta meteo di colore arancione proprio a causa delle intense precipitazioni previste fino alla mattinata di domani, lunedì 7 luglio.