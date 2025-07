video suggerito

Nubifragio nella Bergamasca, 13 voli dirottati dall'aeroporto di Orio al Serio: atterrano a Bologna, Malpensa e Verona Tredici aerei previsti in arrivo all'aeroporto di Orio al Serio sono stati dirottati verso altri scali a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Lombardia: nove voli atterreranno a Bologna, tre a Malpensa e uno a Verona. Si registrano ritardi anche sui voli in arrivo e in partenza a Linate e Malpensa.

Tredici aerei che sarebbero dovuti arrivare nelle prossime ore all'aeroporto di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, sono stati dirottati su altri scali a causa del maltempo che questa mattina si è abbattuto sulla Bergamasca e su gran parte della Lombardia. Nove voli atterreranno a Bologna, tre a Malpensa e uno a Verona. Alcuni degli altri voli in partenza e in arrivo all'aeroporto di Bergamo hanno subito anche ritardi in attesa del riposizionamento dei velivoli dirottati. Anche negli aeroporti di Linate e Malpensa si stanno verificando molti ritardi sia sui voli in arrivo che su quelli in partenza. Per il momento nessun volo risulta essere stato cancellato.

Questi disagi si stanno verificando a seguito della forte ondata di maltempo che a partire da questa mattina si sta abbattendo sul Nord Italia. Violenti temporali, grandinate e raffiche di vento stanno causando danni e allagamenti. Le zone della Lombardia più colpite, per il momento, sono quelle di Como, Bergamo e alcune parti dell'hinterland milanese. A Como l'acqua ha cominciato a uscire dai tombini e la piazza principale, piazza Cavour, si è allagata. Molte strade si sono trasformate in fiumi e hanno bloccato le automobili. A Milano il livello del fiume Seveso si è alzato fino a raggiungere i due metri e mezzo a Palazzolo: l'onda della piena è arrivata fino alla città e ha richiesto l'attivazione delle vasche di laminazione.