milano
video suggerito
video suggerito

Torna il maltempo a Milano e Lombardia: allerta arancione per pioggia e temporali domani 20 agosto

Dalla serata di oggi martedì 19 agosto e per tutta la giornata di domani 20 agosto sono attesi rovesci e temporali su Milano e Lombardia. Nella Bassa Pianura saranno possibili anche grandinate di medie dimensioni e violente raffiche di vento.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Francesca Del Boca
26 CONDIVISIONI
Immagine

Arrivederci al caldo torrido dell'estate. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato già dalla tarda serata di oggi, martedì 19 agosto, fino a domani 20 agosto un avviso di allerta arancione (rischio moderato) per temporali nelle zone dei Laghi e delle Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie Bergamasche, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale e Appennino Pavese. In vari territori, inoltre, è prevista anche allerta gialla per rischio (ordinario) idrogeologico: si tratta di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Alta Pianura orientale, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale e Appenino Pavese.

"Per la giornata di domani 20 agosto si prevedono rovesci e temporali nella notte, in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, dai settori di Alta-Media Pianura verso Alpi e Prealpi, dove su quest'ultimo settore sono maggiormente probabili precipitazioni localmente molto forti", hanno fatto sapere dal dipartimento della Protezione civile lombarda. "Dal mattino e per l'intera giornata attesi nuovi passaggi temporaleschi con coinvolgimento dell'intera regione, ma con particolare riferimento ai settori dell'Appennino e della Pianura. Localmente, sono attesi temporali di forte intensità, seppur permanga elevata incertezza nella localizzazione degli stessi; nel complesso, la fenomenologia più probabile è rappresentata da precipitazioni localmente molto forti con cumulate abbondanti; tra Appennino e Bassa Pianura saranno possibili anche grandinate di piccole-medie dimensioni e violente raffiche di vento".

Attualità
Cronaca
26 CONDIVISIONI
Immagine
trovata
morta in una vasca
Silvana Damato trovata morta a Bruzzano, la vicina: "Qui qualcuno sa, ma non parla"
Silvana Damato, trovata morta nella vasca da bagno con ferite al collo a Milano: cosa sappiamo
L'amica che ha dato l'allarme: "Tardava, sono andata a casa sua e ho chiamato i carabinieri"
Donna trovata morta in una vasca da bagno con ferite al collo: si indaga per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views