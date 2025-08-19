Torna il maltempo a Milano e Lombardia: allerta arancione per pioggia e temporali domani 20 agosto

Dalla serata di oggi martedì 19 agosto e per tutta la giornata di domani 20 agosto sono attesi rovesci e temporali su Milano e Lombardia. Nella Bassa Pianura saranno possibili anche grandinate di medie dimensioni e violente raffiche di vento.

Arrivederci al caldo torrido dell'estate. La Protezione Civile di Regione Lombardia ha diramato già dalla tarda serata di oggi, martedì 19 agosto, fino a domani 20 agosto un avviso di allerta arancione (rischio moderato) per temporali nelle zone dei Laghi e delle Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie Bergamasche, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale e Appennino Pavese. In vari territori, inoltre, è prevista anche allerta gialla per rischio (ordinario) idrogeologico: si tratta di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Alta Pianura orientale, Pianura Centrale, Bassa Pianura Occidentale e Appenino Pavese.

"Per la giornata di domani 20 agosto si prevedono rovesci e temporali nella notte, in movimento da Sud-Ovest verso Nord-Est, dai settori di Alta-Media Pianura verso Alpi e Prealpi, dove su quest'ultimo settore sono maggiormente probabili precipitazioni localmente molto forti", hanno fatto sapere dal dipartimento della Protezione civile lombarda. "Dal mattino e per l'intera giornata attesi nuovi passaggi temporaleschi con coinvolgimento dell'intera regione, ma con particolare riferimento ai settori dell'Appennino e della Pianura. Localmente, sono attesi temporali di forte intensità, seppur permanga elevata incertezza nella localizzazione degli stessi; nel complesso, la fenomenologia più probabile è rappresentata da precipitazioni localmente molto forti con cumulate abbondanti; tra Appennino e Bassa Pianura saranno possibili anche grandinate di piccole-medie dimensioni e violente raffiche di vento".