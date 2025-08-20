Maltempo a Milano e in Lombardia, allerta arancione per rischio temporali fino al 21 agosto

È attiva fino alle 6 del 21 agosto l’allerta meteo arancione per rischio temporali su Milano e gran parte della Lombardia. Probabili grandinate, invece, nel Bresciano, Cremonese e Mantovano.

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato l'allerta meteo arancione per rischio temporali su gran parte del territorio lombardo fino alle 6 di domani mattina, giovedì 21 agosto. Rovesci più o meno intensi sono previsti in particolare sulla zona delle Prealpi, della pianura e del Nodo idraulico di Milano. Resta attiva fino alle 14, invece, l'allerta gialla per rischio idrogeologico che interessa il resto della regione. I parchi cittadini milanesi saranno comunque regolarmente aperti.

La Protezione civile lombarda ha spiegato che per oggi, mercoledì 20 agosto, è stato confermato il transito di rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, sull'Appennino, gran parte della pianura e parte dei settori Prealpini. Inoltre, nel Bresciano, Cremonese e Mantovano potranno verificarsi anche grandinate di piccole o medie dimensioni.

Per domani, giovedì 21 agosto, rovesci e temporali potranno cadere fino alle prime ore del mattino su Prealpi e pianura, soprattutto centrale e orientale. Nel pomeriggio, invece, le precipitazioni si dovrebbero concentrare sui rilievi, con un sempre più marginale interessamento della pianura. L'allerta arancione resterà attiva fino alle 6 su laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, pianura, Appennino pavese e Nodo idraulico di Milano.

I parchi milanesi resteranno aperti il 21 agosto, ma il Centro Monitoraggio Rischi Naturali ha invitato comunque i cittadini a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. I temporali potrebbero portare anche raffiche di vento, per questo motivo è consigliato non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende.