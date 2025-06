video suggerito

Allerta gialla per temporali a Milano in gran parte della Lombardia: in arrivo piogge intense e raffiche di vento La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per temporali su Milano e il nord della Lombardia a partire da oggi, lunedì 2 giugno, fino alle 14:00 di domani, martedì 3 giugno.

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischi temporali sulla città di Milano a partire dalla giornata di oggi, lunedì 2 giugno, fino alle 14:00 di domani, martedì 3 giugno. L'avviso per i temporali interesserà in particolare la metà settentrionale della regione: la Valchiavenna, la media e bassa Valtellina, la zona dei laghi e delle Prealpi, la Valcamonica, la città di Milano e il suo hinterland. Fa eccezione invece l'alta Valtellina.

Secondo le previsioni del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia, le precipitazioni potrebbero intensificarsi nel resto della giornata di oggi, lunedì 2 giugno, "con temporali da sparsi a diffusi sui settori alpini, prealpini, in abbassamento anche alla fascia pedemontana e con possibile coinvolgimento anche dell'alta pianura occidentale, ovunque persistenti fino a fine giornata". Assieme alle piogge si intensificheranno anche i venti, con raffiche che localmente potranno raggiungere anche i 55 o 65 chilometri orari.

Le perturbazioni potrebbero continuare anche domani, martedì 3 giugno. "Nella notte – scrive il centro funzionale – precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio e temporale sui settori pedemontani, prealpini e alpini, in attenuazione a isolati nel corso della mattinata e localizzati sempre in montagna. Dal pomeriggio nuovo impulso perturbato che coinvolgerà prevalentemente i settori di Nord Ovest della Valchiavenna, Prealpi Lariane e Varesine". Le precipitazioni si attenueranno poi nella serata di domani.

La Protezione civile invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi e ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. "È importante – scrivono le autorità – provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. Bisogna prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".