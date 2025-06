video suggerito

Temporali in arrivo a Milano, scatta l’allerta meteo gialla: quando inizierà Allerta meteo gialla a Milano per rischio temporali. La misura è stata diramata dal centro funzionale funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia e scatterà dalle 12 di domani. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo giornate di sole cocente e temperature elevate, è possibile che domani arrivino temporali sulla città di Milano. Il rischio è che, considerate le elevate temperature, possa abbattersi una bomba d'acqua in città con relativi danni. Alla luce di questo, è stata diramata dalla Protezione Civile un'allerta meteo.

Per la precisione dalle ore 12 di domani, giovedì 26 giugno, e fino a mezzanotte è stata emanata un'allerta meteo gialla (rischio ordinaria) per rischio temporali. A stabilirla è stato il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia. Come di consueto, sono state inoltrate alcune linee guida. In particolare modo, durante l'allerta meteo, tutti coloro che si trovano vicino ad aree a rischio esondazione dei due fiumi Seveso e Lambro e dei sottopassi devono prestare particolare attenzione.

Non solo. Si ricorda anche di non sostare né sotto né nelle vicinanze di alberi e vicino a impalcature di cantieri, dehors e tende. Chi dovesse avere vasi sui balconi o altri oggetti, è invitato a metterli in un luogo sicuro. Qualora dovessero esserci eventi all'aperto, si invitano i cittadini a tenere sott'occhio le previsioni meteo in modo da prevenire situazioni di pericolo. Ovviamente, come di consueto, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.