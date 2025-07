Crollo insegna Generali a Milano, riaperta la metro: si torna verso la normalità

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 1 luglio, è stata riaperta la fermata della metropolitana M5 Tre Torri a Milano. La piazza Tre Torri era stata interdetta dopo che ieri, lunedì 30 giugno, è crollata l'insegna Generali che si trova in cima alla Torre Hadid. Proprio per mettere in sicurezza l'intera area, è stata chiusa la piazza e di conseguenza i negozi e la fermata della metro.

Entro la serata dovrebbero tornare accessibili sia la piazza che il grattacielo. A confermare la notizia è stato Calogero Turturici, comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Milano al termine di un sopralluogo.

Sulle cause del crollo dell'iconica insegna rossa non ci sono ancora notizie. L'episodio è avvenuto ieri all'alba. Alcuni testimoni, come hanno raccontato a Fanpage.it, hanno fatto sapere di aver sentito un fortissimo boato. Per precauzione, l'intera area è stata interdetta e i vigili del fuoco si sono attivati immediatamente per metterla in sicurezza.

Dopodiché sono stati svolti i rilievi per capire cosa possa aver provocato il cedimento. Tra le ipotesi ci sarebbe quella delle elevate temperature che hanno interessato il capoluogo meneghino in questi giorni, ma per il momento non è stata ancora confermata: "Per noi rimane un problema di tipo strutturale c'è stato il cedimento di uno dei nodi dei tiranti della struttura, ma non possiamo confermare che sia stato il caldo", hanno detto ieri i vigili del fuoco. Fondamentali saranno le indagini della Procura di Milano.

La pubblica ministero Francesca Celle ha aperto un fascicolo per crollo colposo. Per il momento non ci sono persone iscritte al registro degli indagati.