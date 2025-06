Crolla l’insegna di Generali sulla cima del grattacielo in City Life a Milano: “Abbiamo sentito un boato fortissimo” Alcuni passanti hanno segnalato a Fanpage.it di aver assistito al crollo dell’insegna rossa di Generali in cima al grattacielo in City Life a Milano. Il crollo è avvenuto alle prime ore di questa mattina, lunedì 30 giugno. Al momento, è in corso la messa in sicurezza della zona e dell’edifico con oltre 2000 dipendenti. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

670 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: Fanpage.it

"Abbiamo sentito un boato fortissimo". Con queste parole alcuni passanti hanno segnalato a Fanpage.it del crollo dell'insegna rossa di Generali in cima al grattacielo in City Life a Milano, avvenuto alle prime ore di questa mattina, lunedì 30 giugno.

Per il posizionamento della grande insegna di colore rosso – presente sul grattacielo progettato da Zaha Hadid da luglio del 2018 – erano serviti ben 15 voli di elicottero della Heliswiss, che avevano trasportato e installato una gru sul tetto, a 177 metri di altezza dal suolo, per sollevare le 170 tonnellate di acciaio con su la scritta e il logo del gruppo assicurativo di Generali. Da allora, l'insegna è stata ironicamente soprannominata "il cappello rosso" per la sua forma e la sua posizione sulla città di Milano.

Credits: Fanpage.it

Oggi, a quasi 7 anni di distanza, il "cappello rosso" di Generali è precipitato per diversi metri finendo per incastrarsi nell'edificio sottostante. Chi era presente al momento del cedimento ha raccontato a Fanpage.it di aver udito "un forte boato". Al momento, è ancora in corso la messa in sicurezza della zona e dell'edifico con oltre 2000 dipendenti. Sul posto è giunto anche il servizio manutenzione della struttura. Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, non sembrerebbero esserci persone coinvolte nell'evento.