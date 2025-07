video suggerito

Crollo insegna Generali a Milano, ancora chiusa piazza Tre Torri: i treni della metro saltano la stazione A causa del crollo dell'insegna Generali a Milano, piazza Tre Torri è ancora chiusa. Di conseguenza lo sono sia i negozi che la stazione della metropolitana.

A cura di Ilaria Quattrone

Piazza Tre Torri, in zona City Life, a Milano è ancora chiusa. Le autorità di pubblica sicurezza, dopo il cedimento dell'insegna Generali, compagnia di assicurazioni, sulla cima del grattacielo progettato dall'architetta Zaha Hadid, non ne hanno ancora disposto la riapertura. Di conseguenza sono ancora chiusi sia i negozi che la stessa stazione della metropolitana. L'azienda trasporti milanesi (Atm) ha infatti comunicato sia sul proprio sito, che sui social e sugli schermi della stazione, che i treni del metrò saltano la ferma della linea lilla M5 Tre Torri.

Il crollo dell'insegna Generali a Milano

Il crollo è avvenuto all'alba di ieri, lunedì 30 giugno 2025. L'insegna è precipitata per diversi metri e si è incastrata nell'edificio sottostante. L'episodio ha generato parecchia paura e perplessità. "Abbiamo sentito un boato fortissimo", ha detto un passante a Fanpage.it. L'iconica insegna rossa, soprannominata "il cappello rosso" per la sua forma e la sua posizione, era stata posizionata utilizzando ben 15 voli di elicottero della Heliswiss, che avevano trasportato e installato una gru sul tetto proprio per sollevare le 170 tonnellate di acciaio.

Le possibili cause del crollo dell'insegna Generali a Milano

Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Tra le ipotesi è stata avanzata quella delle temperature, che sono state particolarmente alte a Milano. I vigili del fuoco del comando provinciale sono però ancora cauti: "Per noi rimane un problema di tipo strutturale c'è stato il cedimento di uno dei nodi dei tiranti della struttura, ma non possiamo confermare che sia stato il caldo".

Lo stesso ingegnere dei vigili del fuoco, Marco Grampella, ha affermato a Fanpage.it: "La struttura reticolare che regge l'insegna, che è una pannellatura laterale, ha avuto un cedimento. Il cedimento è stato dovuto a una o più rotture di uno dei vincoli della trave reticolare, che hanno portato al cedimento di questa ragnatela di tubi e vincoli, che ha fatto accasciare l'insegna sul tetto della torre".

Ma per l'ingegnere il professore di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano, Giuseppe Rosati, le elevate temperature di questi giorni, come ha spiegato a Fanpage.it, potrebbero aver contribuito al cedimento. Nel frattempo la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per crollo colposo. Le indagini sono affidate alla pubblico ministero Francesca Celle.