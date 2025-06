video suggerito

Si stacca l’insegna sul grattacielo di Generali a Milano, evacuata l’area: “Se crolla cade sul terrazzo” I vigili del fuoco hanno spiegato a Fanpage.it che se l’insegna dovesse collassare ancora, non cadrebbe verticalmente nel vuoto ma si adagerebbe sul terrazzo sottostante. L’area attorno è stata comunque transennata ed evacuata mentre la fermata Tre Torri della M5 è stata chiusa per sicurezza. Tra le possibili cause. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I vigili del fuco di Milano sono al lavoro nella zona di City Life dopo che nelle prime ore di questa mattina l'insegna rossa di Generali, la compagnia di assicurazioni, si è parzialmente staccata dalla struttura che la sorreggeva sul tetto della torre Hadid, il grattacielo progettato dall'omonima architetta. Stando a quanto riferito a Fanpage.it, i pompieri avrebbero messo in totale in sicurezza la zona ed escluderebbero l'eventualità di un crollo verticale dell'insegna: "Da una prima sommaria valutazione – hanno fatto sapere – si dovrebbe scongiurare l'ipotesi di un crollo verticale a terra dell'insegna, perché qualora dovesse collassare, per come si è posizionata, dovrebbe cadere comunque sul terrazzo di Generali". La scritta quindi si adagerebbe sulla sommità del grattacielo.

Le possibili cause del crollo ancora in fase di accertamento

Resta difficile, per il momento, capire le possibili cause del crollo. Quella dei cavi spezzati rimane, secondo i vigili del fuoco, solo una delle ipotesi: "Le insegne sono tenute da tiranti probabilmente di acciaio – spiegano – che potrebbero essersi staccati, ma questa per ora non può che essere solo una delle possibilità. Non possiamo esserne certi perché stiamo ancora lavorando". Quando l'insegna è crollata questa mattina, notano i vigili del fuoco, non si registravano raffiche di vento forti, ma sono da "evidenziare" le alte temperature che si sono registrate sulla città in questi giorni.

Come è composta l'insegna di Generali

L'insegna del grattacielo Generali è composta da tre parti, come hanno spiegato i vigili del fuoco a La Presse: un tamburo centrale, che è la struttura principale, "vincolata al prolungamento in cemento armato dei torrini sulla sommità del nucleo della torre" che, precisano ancora i vigili del fuoco, "trasferisce i carichi verticali ai punti di appoggio sulla struttura in cemento armato". Altro elemento è la "struttura spaziale tubolare di tipo reticolare simmetrica che si dirama dal tamburo centrale". Infine, il terzo elemento è una "struttura di sostegno dei pannelli e delle lettere, composta da montanti e traversi orizzontali che fungono da sostegno anche per la struttura delle passerelle di manutenzione"

La nota di Generali Assicurazioni: "Area in sicurezza, lavoratori in smart"

Sull'accaduto si è pronunciata la stessa compagnia assicurativa, che ha scritto in una nota: "L'episodio è stato prontamente gestito con l'immediata messa in sicurezza dell'insegna stessa, senza che si registrassero danni a persone né a strutture circostanti. A scopo precauzionale e a tutela della pubblica incolumità, Generali ha provveduto a delimitare e mettere in completa sicurezza l'area sottostante, ivi compreso l'edificio che ospita il CityLife Shopping District. Tutto il personale della sede Generali continuerà a operare da remoto. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di valutazione. Generali fornirà tempestivamente tutti gli aggiornamenti del caso".

La zona attorno alla torre è stata transennata e la fermata Tre Torri della metropolitana M5 è stata chiusa per precauzione.