Riapre la Torre Hadid a Milano dopo il crollo dell'insegna Generali: i dipendenti in sede da martedì 8 luglio

Riaprono domani, martedì 8 luglio, gli spazi interni della Torre Hadid. Dopo il cedimento dell'insegna Generali, avvenuto la mattina del 31 giugno per cause ancora da definire, sono state completate tutte le attività di messa in sicurezza dell'edificio e dell'area sottostante.

Lo smontaggio dell'insegna collassata

Cessata la situazione di emergenza, si è quindi già proceduto alla riapertura al pubblico della piazza e della struttura di CityLife Shopping District. Come prossimo passo, al termine delle verifiche sulla qualità e funzionalità degli impianti, sarà così possibile accedere nuovamente agli spazi interni della Torre Hadid: il personale di Generali potrà dunque tornare a lavorare in sede a partire da domani Si sta intanto predisponendo il progetto per lo smontaggio dell'insegna, ed il relativo piano di sicurezza; queste attività saranno gestite da Generali Real Estate, secondo le direttive delle autorità e le ordinarie procedure di cantiere.

La Procura di Milano indaga per crollo colposo

La Procura di Milano, intanto, ha aperto sul caso un fascicolo per crollo colposo. I magistrati milanesi hanno disposto il sequestro del tetto della torre di CityLife, in particolare le parti su cui sono poggiate le strutture reticolari che sostengono entrambe le insegne, e le aree ai piani inferiori su cui la scritta Generali si è improvvisamente adagiata, probabilmente a causa di una o più rotture nel reticolato di tubi che la sostengono. Le indagini, al momento, sono ancora a carico di ignoti.