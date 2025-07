Aggrediscono due fratelli alla fermata del tram a Milano, uno lo accoltellano alla schiena: 16enni arrestati

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, venerdì 11 luglio 2025, gli agenti della polizia di Stato, coordinati dalla Procura dei Minorenni di Milano, hanno fermato due ragazzini di sedici anni perché accusati di tentato omicidio e rapina aggravata. Entrambi, durante la notte tra l'8 e il 9 luglio 2025, hanno aggredito due ragazzi che stavano aspettando il tram in viale Fulvio Testi a Milano. Le vittime, due fratelli di 38 e 32 anni, stavano rientrando da un concerto a Sesto San Giovanni, comune dell'hinterland di Milano.

Mentre aspettavano il tram, sono stati aggrediti da un gruppo di giovani. Questi avrebbero provato a rubare il borsello al fratello più grande. Hanno poi aggredito il minore con un coltello: lo avrebbero colpito alla schiena e sarebbero poi scappati. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno trasferito il 32enne in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza dove è ancora ricoverato in gravi condizioni.

Nel frattempo gli agenti della terza sezione Omicidi e dei Falchi della 6^ Sezione "Contrasto al Crimine Diffuso" della Squadra Mobile hanno svolto i rilievi e analizzato le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Da queste è stato possibile risalire al volto dei due minori, che sarebbero gli unici due ad aver inseguito le vittime per rapinarle. Dagli accertamenti è emerso che avrebbero già precedenti per rapina e lesioni. Un sedicenne infatti era già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina.

Una volta rintracciati, sono stati perquisiti. Sono stati trovati gli stessi vestiti usati durante la rapina che erano ancora sporchi di sangue. I due sono stati trasferiti all'Ipm Cesare Beccaria di Milano.