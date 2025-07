video suggerito

Tentano di rapinarlo mentre aspetta il tram a Milano e poi lo accoltellano: grave un 32enne Un uomo di 32 anni è stato accoltellato mentre aspettava il tram con il fratello a Milano. Tre uomini avrebbero provato a rapinarlo e poi lo avrebbero colpito alla schiena.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella serata di ieri, martedì 8 luglio 2025, un uomo di 32 anni è stato accoltellato a Milano. Poco dopo la mezzanotte, la vittima si trovava ala fermata del tram in viale Fulvio Testi. Era in compagnia del fratello. I due stavano aspettando il mezzo pubblico quando sono stati avvicinati da un gruppo formato da tre persone, tre uomini. Questi avrebbero provato a rapinarli. Avrebbero infatti tentato di strappare loro un borsello. Presumibilmente ne è nata una colluttazione. Uno dei rapinatori avrebbe estratto un coltello e avrebbe colpito il 32enne alla schiena. La banda sarebbe poi scappata.

Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha inviato gli operatori sanitari del 118 sul posto. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure e poi lo hanno trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza dove è ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Il fratello invece non sembrerebbe aver riportato ferite.

Mentre gli operatori sanitari fornivano l'assistenza necessaria, gli agenti della Questura di Milano svolgevano i rilievi. Gli investigatori hanno infatti raccolto tutti gli elementi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto a identificare i responsabili. Non è chiaro se in quella zona ci siano telecamere, i cui filmati potrebbero aiutare nelle ricerche.