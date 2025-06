video suggerito

Uomo accoltellato nella notte in piazzale Maciachini a Milano: si cerca l'aggressore in fuga Un 40enne è stato raggiunto da diversi colpi da arma da taglio, forse un coltello o un taglierino. Ha riportato due profonde ferite al braccio e a una gamba ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda di Milano. L'aggressore è scappato prima dell'arrivo della polizia.

La scorsa notte un uomo di 40 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da taglio in piazzale Maciachini, a Milano. Non si sa se l'aggressore abbia utilizzato un coltello, un taglierino o altri oggetti. All'arrivo dei soccorritori, il 40enne era solo e aveva due profonde ferite al gomito e alla gamba. La polizia è alla ricerca dell'assalitore che è riuscito a scappare prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Tutto è avvenuto poco prima delle 2:00 di oggi, lunedì 23 giugno. Il 40enne è stato ferito con diversi colpi di lama, forse un coltello, a un braccio e a una gamba. Il suo aggressore è fuggito: quando gli operatori del 118 e la polizia sono arrivati lui era solo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia.

I medici e paramedici, arrivati con un'ambulanza, hanno prestato un primo soccorso al 40enne, che presentava profonde ferite da taglio all'altezza del gomito e a una gamba. L'uomo è stato quindi trasferito all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Nonostante abbia perso molto sangue, non è in pericolo di vita.

Sul piazzale sono accorsi anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per capire meglio cosa sia successo, oltre a identificare e rintracciare l'aggressore. Maggiori informazioni potrebbero arrivare dai video registrati dalle telecamere presenti nella zona.