Uomo di 45 anni accoltellato in piazza della Repubblica a Milano: è stato ferito all'addome Un 45enne è stato soccorso nelle prime ore del 10 giugno con la massima urgenza in piazza della Repubblica a Milano. L'uomo, le cui condizioni sarebbero meno gravi del previsto, è stato raggiunto da una coltellata all'addome.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 45enne è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano all'alba di oggi, martedì 10 giugno, perché ferito da almeno una coltellata. L'uomo sarebbe stato aggredito, in circostanze ancora tutte da chiarire, in piazza della Repubblica nel centro cittadino. Un fendente lo avrebbe raggiunto all'addome, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Milano.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato in piazza della Repubblica un'auto medica e un'ambulanza con la massima urgenza intorno alle 4:40. I sanitari hanno prestato le prime cure al 45enne e, valutando le sue condizioni meno critiche di quanto temuto in un primo momento, lo hanno trasportato in codice giallo (quello di media gravità) all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Le ferite riportate sarebbero quindi gravi, ma l'uomo non dovrebbe correre particolari pericoli.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il 45enne sarebbe stato raggiunto da almeno una coltellata durante una lite. Le forze dell'ordine, però, sono ancora al lavoro per capire cosa l'abbia scatenata. Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa. I militari dovranno analizzare le immagini delle telecamere della zona nella speranza che almeno una di queste abbia ripreso la scena, altrimenti dovranno aspettare che il 45enne ferito torni nelle condizioni di poter parlare e, magari, raccontare cosa gli è accaduto.