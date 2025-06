video suggerito

Ragazzo di 23 anni accoltellato nella notte a Melzo: è grave in ospedale La scorsa notte un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato in piazza della Repubblica a Melzo, in provincia di Milano. I soccorritori del 118 l'hanno trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano: non si sa se sia in pericolo di vita. Sul caso indagano i Carabinieri.

Immagine di repertorio

La scorsa notte un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato a Melzo, in provincia di Milano. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Non si sa se sia in pericolo di vita e non è chiaro se l'aggressore sia stato identificato e fermato. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pioltello.

L'aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 giugno, poco prima delle 3:00. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, pare che un ragazzo di 23 anni sia stato raggiunto da alcune coltellate mentre si trovava nei pressi di piazza della Repubblica a Melzo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 sono arrivati con un'ambulanza e un'auto medica e hanno prestato una prima assistenza al 23enne, che era gravemente ferito.

Il personale sanitario ha quindi deciso di trasportarlo urgentemente in ospedale. Il ragazzo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele di Milano. Al momento del ricovero era in gravi condizioni, ma non si sa se sia in pericolo di vita. Sul posto dell'accaduto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Pioltello, che hanno raccolto la testimonianza del ragazzo ed effettuato tutti i rilievi del caso. Non si sa se l'autore dell'accoltellamento sia stato rintracciato.