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Ragazzino di 14 anni accoltellato per strada a Milano, è grave: si cercano gli aggressori

Un ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in strada a Milano. Il 14enne, colpito ripetutamente al dorso con un’arma da taglio, è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Si cercano gli aggressori in fuga.
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A cura di Giulia Ghirardi
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Immagine di repertorio
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Nel corso della serata di ieri, domenica 26 aprile, un ragazzino di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione culminata in un accoltellamento nel quartiere di Quarto Oggiaro a Milano. Il 14enne è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso. Nel frattempo, i carabinieri sono al lavoro per rintracciare gli aggressori che sono fuggiti subito dopo l'accoltellamento.

L'aggressione a Milano

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 21:20 in via Carlo Amoretti, poco lontano dalla stazione ferroviaria di Quarto Oggiaro quando – per cause ancora al vaglio degli inquirenti – sarebbe scoppiata una violenta aggressione che avrebbe coinvolto più persone e sarebbe culminata con l'accoltellamento di un ragazzino di 14 anni.

Dopo aver ricevuto l'allarme al numero unico di emergenza, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul luogo dell'aggressione, hanno deciso di trasportare il 14enne in ospedale in codice rosso (con la massima urgenza). Al momento, il ragazzo si troverebbe ancora ricoverato al Niguarda. Stando a quanto appreso da Fanpage.it, il giovane sarebbe stato colpito ripetutamente al dorso con un'arma da taglio.

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Nel frattempo, le forze dell'ordine che sono intervenute hanno avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. Per farlo, i militari sarebbero in cerca di qualche testimone e starebbero già visionando i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per rintracciare gli aggressori che, subito dopo l'accoltellamento, si sono dati alla fuga.

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