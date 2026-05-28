Aggressione a Rozzano, accoltellato un altro ragazzo di 22 anni: ferito anche l’aggressore 26enne

Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato a Rozzano (Milano) ed è stato ricoverato in gravissime condizioni. Anche il suo aggressore, un 26enne, ha riportato ferite. Le sue condizioni sono meno gravi.

Ancora un'aggressione, ancora un ragazzo di 22 anni ferito in gravissime condizioni. L'episodio è avvenuto lungo la strada di via Viole a Rozzano, comune che si trova in provincia di Milano, attorno alle 21 di ieri, mercoledì 27 maggio. Il 22enne avrebbe avuto una discussione con un altro giovane, che avrebbe 26 anni, che lo avrebbe poi accoltellato. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Corsico.

Le informazioni sull'accaduto sono ancora poche e frammentarie. Dopo l'aggressione di martedì sera avvenuta alla stazione Certosa a Milano, che ha causato la morte del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, se ne è verificata un'altra proprio ieri sera e sempre ai danni di un 22enne. Nel caso specifico di Rozzano, tra il 22enne e il suo aggressore sarebbe esplosa una lite. Non è chiaro quale motivo possa aver scatenato la discussione, che è poi culminata in un accoltellamento. Subito dopo l'accaduto, sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) hanno inviato i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno trovato il 22enne in gravi condizioni, ma cosciente. Dopo aver fornito le prime cure del caso sul posto, lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale San Carlo. Anche l'aggressore è rimasto ferito ed è stato invece portato in codice giallo all'ospedale Humanitas.

E sempre ieri, ma nel pomeriggio, si è verificata una rissa alla stazione di Garbagnate Milanese (Milano). In questo caso, attorno alle 17:20, due gruppi di giovani tra i 19 e i 24 anni si sono fronteggiati al binario 4 con mazze e bastoni per poi lanciarsi dei sassi. Uno di questi ha colpito il finestrino di un treno e lo ha spaccato: questo ha poi terminato il servizio proprio a causa del danneggiamento. Anche un ragazzo è stato ferito al volto con una pietra. Le sue condizioni non sono gravi. Un altro giovane è rimasto ferito e altre cinque persone hanno riportato contusioni. Tra loro, anche un bambino di 9 anni. A causa del parapiglia, la tratta tra Garbagnate Milanese e Novate Milanese è stata chiusa alla circolazione dalle 17:30.