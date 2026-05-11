Donna urtata da un treno alla stazione di Voghera: rallentamenti sulla linea Alessandria-Pavia-Milano

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio 2026, una donna di 52 anni è stata urtata da un treno alla stazione di Voghera, comune che si trova in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia ferroviaria.

Stando a quanto ricostruito, la 52enne era in stato confusionale. Sarebbe stata urtata da un treno in transito e avrebbe riportato ferite. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Sono arrivati con un'ambulanza della Croce Rossa di Voghera e con un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Voghera. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

È plausibile pensare che, a causa dello stato confusionale, abbia oltrepassato la linea gialla. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Ovviamente, a causa dell'episodio, si sono verificati rallentamenti e criticità alla circolazione sulla linea Alessandria-Pavia-Milano. In particolare sono rimasti coinvolti il treno 2320 (Tortona 9.03 – Milano Greco Pirelli 10.15). In ritardo anche il treno S13 (Pavia 9.09 – Garbagnate Milanese 10.21) per aver dovuto attendere il transito di altri convogli lungo il percorso. Una volta conclusi gli accertamenti, la circolazione riprenderà normalmente.

Nei pressi della stazione di Abbiategrasso, invece, un'auto ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello. Ci sono quindi criticità anche sulla linea Mortara-Milano.