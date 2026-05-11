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Donna urtata da un treno alla stazione di Voghera: rallentamenti sulla linea Alessandria-Pavia-Milano

Una donna di 52 anni è stata urtata da un treno alla stazione di Voghera (Pavia). Questo ha causato problemi alla circolazione sulla linea Alessandria-Pavia-Milano.
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A cura di Ilaria Quattrone
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 11 maggio 2026, una donna di 52 anni è stata urtata da un treno alla stazione di Voghera, comune che si trova in provincia di Pavia. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della polizia ferroviaria.

Stando a quanto ricostruito, la 52enne era in stato confusionale. Sarebbe stata urtata da un treno in transito e avrebbe riportato ferite. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Sono arrivati con un'ambulanza della Croce Rossa di Voghera e con un'automedica. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, la donna è stata trasferita in codice giallo all'ospedale di Voghera. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.

È plausibile pensare che, a causa dello stato confusionale, abbia oltrepassato la linea gialla. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia ferroviaria, che hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Ovviamente, a causa dell'episodio, si sono verificati rallentamenti e criticità alla circolazione sulla linea Alessandria-Pavia-Milano. In particolare sono rimasti coinvolti il treno 2320 (Tortona 9.03 – Milano Greco Pirelli 10.15). In ritardo anche il treno S13 (Pavia 9.09 – Garbagnate Milanese 10.21) per aver dovuto attendere il transito di altri convogli lungo il percorso. Una volta conclusi gli accertamenti, la circolazione riprenderà normalmente.

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Nei pressi della stazione di Abbiategrasso, invece, un'auto ha danneggiato le sbarre di un passaggio a livello. Ci sono quindi criticità anche sulla linea Mortara-Milano.

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