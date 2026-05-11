Ragazzo di 23 anni muore investito da un treno a Bollate: traffico sospeso tra Milano e Saronno

Un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Bollate. L’incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria sulle tratte S1 e S3 che collegano Milano e Saronno.

Immagine di repertorio

Nel corso di oggi pomeriggio, lunedì 11 maggio, un ragazzo di 23 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno alla stazione di Bollate. L'incidente ha provocato il blocco della circolazione ferroviaria sulle tratte che collegano Milano e Saronno.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 16:40 di questo pomeriggio. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di un'ambulanza e un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco di Milano e la polizia ferroviaria.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sono verificati in via Vittorio Veneto, nei pressi dei binari a nord della stazione ferroviaria di Bollate, in direzione Garbagnate, quando – per cause ancora al vaglio degli inquirenti – il ragazzo di 23 anni sarebbe stato investito da un treno di passaggio. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Restano ancora da chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto e le cause che hanno portato il giovane sui binari nel momento del passaggio del treno.

Nel frattempo, le forze dell'ordine hanno avviato i rilievi necessari per ricostruire i fatti, isolando la zona per consentire le operazioni di messa in sicurezza e la rimozione della salma. Pesantissime le ripercussioni sul traffico ferroviario: la circolazione è stata bloccata sulle linee S1 (Lodi-Milano-Saronno) e S3 (Milano Cadorna-Saronno), proprio nell'ora di rientro dei pendolari. Per questo, secondo quanto appreso, Trenord avrebbe già attivato le procedure di emergenza per gestire i ritardi e le soppressioni.