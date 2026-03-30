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Il commento del look di una 18enne sfocia in una rissa tra ragazzini: uno di loro estrae un manganello

Una violenta aggressione tra ragazzini si è consumata in piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico, zona Città Studi, a Milano, nella serata di sabato scorso.
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A cura di Francesca Caporello
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Una violenta aggressione tra adolescenti si è verificata nella serata di sabato 28 marzo, intorno alle 23, in piazza Leonardo Da Vinci, davanti al Politecnico, zona Città Studi, a Milano.

Stando a quanto diffuso, una coppia di ragazzi – 17 anni lui, 18 lei – è stata avvicinata da una loro coetanea che con la scusa di commentare l'abbigliamento della 18enne ("Come ti vesti? Solo in canottiera fa freddo, copriti") avrebbe aggredito questa prima verbalmente e poi fisicamente.

La ragazzina che per prima ha alzato le mani, era in compagnia di altri tre amici, intervenuti a loro volta per picchiare il ragazzo 17enne che si era mosso per difendere la sua fidanzata. Ne è nata, in un attimo, una violenta aggressione di gruppo. La coppia da una parte, contro il gruppetto di quattro dall'altra. Uno dei quattro del gruppo a un certo punto avrebbe estratto anche un manganello per poi scagliarsi contro il giovane.

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Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno chiamato i soccorsi e sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trasportato il 17enne in codice giallo alla clinica De Marchi per un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla fronte. La 18enne, invece, è stata accompagnata al Policlinico, dove è stata dimessa con una prognosi di sette giorni a causa di diversi traumi.

Presente sul posto anche una volante del commissariato Città Studi per tutti gli accertamenti, le verifiche de caso e la ricostruzione esatta di quanto accaduto.

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