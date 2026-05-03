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Banda di ragazzini picchia e rapina coetanei a Milano: 15enne arrestato e 3 minori nei guai

Un 15enne arrestato e 3 minori denunciati dalla Polizia di Stato per aggressione e rapina nei confronti di un gruppo di coetanei avvenuta ieri in piazza Leonardo da Vinci, zona Città Studi, a Milano.
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A cura di Francesca Caporello
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Immagine di repertorio
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Un ragazzino di 15 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato e tre minori, tra i 14 e i 17 anni, sono stati indagati per aver accerchiato un gruppo di loro coetanei e, dopo averli minacciati e spintonati, li hanno rapinati di quel poco che hanno potuto arraffare.

Secondo quanto si apprende, l'ennesimo episodio di violenza tra giovani a Milano, sarebbe avvenuto in piazza Leonardo da Vinci, in zona Città Studi, non molto lontano dal Politecnico, poco prima delle 23 di ieri sera, sabato 2 maggio.

L'unico a finire in carcere, per via dei precedenti è il 15enne. Il quale, con la complicità dei suoi amici, avrebbe aggredito gli altri quattro 16,17,18 e 19 anni, dai quali si sono fatti consegnare una cintura, una banconota da 10 euro, una collanina d'oro e un cellulare.

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Sull'episodio sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine che hanno provveduto a fermare i diretti responsabili, chiarire il quadro della situazione e restituire il "bottino" ai legittimi proprietari.

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