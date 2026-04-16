Prova a strappare la collanina d’oro a un ragazzo, ma la vittima reagisce: 20enne arrestato in centro a Milano

La polizia di Stato ha arrestato un 20enne in piazza della Scala a Milano per tentata rapina. Il giovane avrebbe provato a rubare una collanina d’oro a un 23enne che, però, ha reagito.

Foto di repertorio

Un 20enne è stato arrestato nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 aprile per tentata rapina in piazza della Scala a Milano, in pieno centro. Stando a quanto ricostruito, avrebbe provato a rubare una collanina d'oro a un passante strappandogliela di dosso, ma questo avrebbe reagito riuscendo a opporsi a lui. La vittima sarebbe, così, riuscita a guadagnare tempo a sufficienza da consentire agli agenti della polizia di Stato di intervenire e bloccare il malvivente prima che potesse far perdere le sue tracce per le vie della città. Il 20enne è stato, poi, condotto in Questura per le formalità di rito ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria.

L'allarme è scattato intorno alle 1:30 del 16 aprile. Un 23enne stava camminando in piazza della Scala davanti a Palazzo Marino, dove ha sede il Consiglio comunale milanese, quando è stato preso di mira da un 20enne di origine egiziana. Questo si sarebbe avvicinato a lui al punto da mettergli le mani al collo e strattonarlo nel tentativo di strappargli dal collo una collanina d'oro. Il 23enne, però, ha reagito provando a impedire che il ladro gli portasse via il gioiello.

Pochi istanti dopo, gli agenti di una Volante dell'Ufficio prevenzione generale sono intervenuti per bloccare il rapinatore. I poliziotti sono riusciti a bloccare il 20enne prima che questo riuscisse a far perdere le sue tracce, approfittando del fatto che aveva perso tempo nel parapiglia con la sua vittima. Il giovane è stato, quindi, tratto in arresto con l'accusa di tentata rapina e condotto in Questura. La collanina d'oro, invece, non si è mai allontanata dalle mani del 23enne, suo legittimo proprietario.