Aggredisce un automobilista a Milano e gli ruba un orologio da 250mila euro, arrestato: il video della rapina

Un uomo di sessant'anni è stato arrestato dagli agenti della polizia di Milano perché accusato di rapina aggravata. La misura cautelare è stata eseguita sulla base dell'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Milano e nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla Procura. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, lo scorso 17 marzo, l'uomo avrebbe rapinato un 66enne, un libero professionista, in via San Giovanni sul Muro, una zona che si trova nel centro di Milano.

L'indagato, che si sarebbe trovato a bordo di uno scooter rubato, avrebbe individuato la vittima mentre viaggiava con la sua automobile nelle vie del centro. Dopo averla seguita, avrebbe sfruttato il momento più favorevole e l'avrebbe aggredito. Avrebbe strappato dal polso del 66enne un orologio di lusso: si tratta di un Patek Philippe dal valore di 250mila euro. Insomma, un lauto bottino. Poi si sarebbe dato alla fuga. La vittima avrebbe denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Le analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Milano e di diversi negozi, hanno permesso di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare, come il 60enne abbia pedinato la vittima e come sia scappato. Dopodiché hanno identificato il rapinatore e sono riusciti a raggiungere la sua abitazione. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dagli accertamenti, è emerso che era già stato arrestato in precedenza per un'altra rapina: il 29 settembre 2025 aveva rapinato una cinquantenne – anche lei stava guidando la sua automobile – di un paio di orecchini di diamante dal valore di centomila euro.