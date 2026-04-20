Ruba 65mila euro di abiti e accessori nel Quadrilatero della Moda a Milano: arrestato

65mila euro di vestiti e accessori. Sarebbe questo il bottino ricavato da un 27enne, di origini cinesi, arrestato ieri dai carabinieri. Il giovane avrebbe rubato la merce in diversi negozi del Quadrilatero della Moda di Milano e nascosto tutto nella camera di un B&B in cui alloggiava.

Un giovane di 27 anni, di origini cinesi, con precedenti, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, domenica 19 aprile, dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rapina impropria. Inoltre è stato denunciato anche per furto aggravato e ricettazione.

Secondo quanto di apprende dalle informazioni diffuse, i militari sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in un negozio in via S. Andrea, all'angolo con via della Spiga, nel Quadrilatero di Milano, dove era stato riconosciuto un uomo che, lo scorso 17 aprile, avrebbe rubato una giacca del valore di 30mila euro.

Il ragazzo cinese avrebbe spintonato i carabinieri divincolandosi nel tentativo di fuggire e sottrarsi al controllo, colpendo con un pugno la mano destra di un militare. L'uomo aveva uno zaino al cui interno sono stati trovati altri capi di abbigliamento, per un valore di circa 7000 euro, rubati in un altro negozio di via della Spiga.

Inoltre, nell'ambito di tutti i controlli e gli accertamenti da parte dei militari, nella camera del B&B in cui il 27enne alloggiava sarebbero stati trovati altri capi di abbigliamento, per un totale di 65mila euro, rubati nei giorni scorsi in vari negozi del centro di Milano.

Il carabiniere colpito è stato visitato al Pronto Soccorso dell'ospedale San Raffaele e dimesso con 5 giorni di prognosi.