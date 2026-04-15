Tentò di investire e uccidere un poliziotto dopo una sparatoria alla Bovisasca a Milano: arrestato 32enne

Sono stati individuati e arrestati i due uomini responsabili della sparatoria con la Polizia avvenuta lo scorso 14 marzo alla Bovisasca, a Milano. Uno dei due, un 32enne, avrebbe anche tentato di investire e uccidere un poliziotto.

È stato individuato e arrestato l’uomo che lo scorso 14 marzo, avrebbe tentato di investire e uccidere un poliziotto dopo una sparatoria alla Bovisasca, a Milano. Si tratterebbe di un 32enne di origini cilene, fermato insieme al suo complice.

Secondo quanto si apprende dalle informazioni diffuse, i due uomini – uno con uno zaino e l’altro con cappello scuro con visiera – sarebbero stati fermati nella mattinata di lunedì scorso, 13 aprile, dopo essere stati riconosciuti da una pattuglia 6° Sezione della Squadra Mobile di passaggio in via Cimarosa.

Uno dei due è stato subito riconosciuto dai poliziotti come il responsabile del tentato omicidio del 14 marzo, oltreché resistenza a pubblico ufficiale e appropriazione indebita di un’auto. Quel giorno si c'era stato un inseguimento iniziato nel quartiere Bovisasca e terminato poi a Bollate dove, il 32enne, dopo aver investito un poliziotto, aveva fatto perdere le proprie tracce.

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I due – alla vista delle divise – lunedì scorso, avrebbero cercato di nuovo di scappare e sarebbero entrati in uno stabile di via Salutati per poi uscirne senza lo zaino in spalla, per poi scappare in direzioni separate. Una volta fermati e controllati, sarebbero stati trovati in possesso di 860 euro, carte di credito e sette collane alcune comprensive di ciondoli, otto anelli e tre bracciali.

I due 32enni, dopo le operazioni di rito, sono stati portati nel carcere Francesco di Cataldo e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.