Sgominata una banda di ladri nelle case a Milano: 9 colpi in una settimana in tutta la Lombardia

La polizia ha arrestato 4 persone a Milano con l’accusa di diversi furti in appartamento in tutta la Lombardia. In una settimana avrebbero commesso, o tentato, 9 colpi, ma sono ancora in corso accertamenti su altri episodi passati.

Foto di repertorio

Una banda di ladri d'appartamento è stata sgominata dalla polizia di Stato di Como lo scorso venerdì 3 aprile. Il gruppo, composto da tre uomini e una donna, tra il 27 marzo e il 2 aprile avrebbe messo a segno cinque colpi e ne avrebbe tentati altri quattro in varie province della Lombardia, soprattutto in quella comasca. Il sospetto degli investigatori, però, è che i quattro fossero attivi da mesi e che quasi ogni giorno abbiano tentato un furto. Al momento, la banda si trova detenuta nel carcere di San Vittore a Milano, ma il fascicolo potrebbe passare presto dalla Procura milanese a quella di Como per competenza territoriale.

Il piano con il quale i quattro agivano si ripeteva sistematicamente ad ogni colpo. Come prima cosa si muovevano solo su auto a noleggio, che cambiavano anche più volte in una sola settimana, e prendevano appartamenti in affitto per brevi periodi. Dopodiché iniziavano gli appostamenti e i vari passaggi nella zona dell'abitazione da colpire, soprattutto ville e case singole. Una volta individuato l'orario nel quale non avrebbero trovato nessuno dentro, in tre forzavano porte o finestre per entrare nella casa, mentre il quarto, solitamente la donna del gruppo, rimaneva fuori a fare da "palo" in caso di arrivo delle forze dell'ordine.

Il fermo è scattato venerdì sera, 3 aprile, in un affittacamere della provincia di Milano che i quattro avrebbero usato come base di partenza per le varie spedizioni e all'interno del quale sono stati trovati oggetti preziosi, oro, orologi di lusso, denaro contante e capi di abbigliamento firmati. I sospettati sono tutti cittadini cileni senza fissa dimora: un 19enne, un 20enne, un 31enne e una donna di 37 anni. I capi d'imputazione sono nove e sono stati inquadrati tutti nella settimana tra il 27 marzo e il 2 aprile: un'abitazione di Como, una a Turate (Como), poi ancora a Robbiate (Lecco), Gaggiano (Milano) e Casorate Primo (Pavia) sono state svaligiate, mentre a Cirimido (Como), Casnate con Bernate (Como), Merate (Lecco) e Vernate (Milano) i colpi non sono riusciti per l'intervento del proprietario di casa o l'attivazione del sistema antifurto.

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Le indagini della polizia non si fermano nonostante gli arresti. L'ipotesi degli investigatori, infatti, è che il gruppo fosse attivo già da diversi mesi e che quasi quotidianamente avrebbe cercato di mettere a segno altri colpi in tutta la regione.