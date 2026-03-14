Ladri entrano in una villa nel Pavese, trovano la cassaforte vuota e picchiano il proprietario: ricercati

Tre ladri hanno fatto irruzione in una villa in provincia di Pavia. Dopo aver trovato la cassaforte vuota, hanno picchiato e derubato il proprietario di casa. Sono ricercati.

(immagine di repertorio)

Nella tarda serata di ieri, venerdì 14 marzo 2026, tre ladri sono entrati una villa alla periferia di Pavia, alla frazione Motta San Damiano. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sarebbero stati armati: uno avrebbe avuto un coltello, uno un cacciavite e un altro un'ascia. All'interno dell'abitazione, c'era anche il proprietario che però stava dormendo.

I banditi avrebbero fatto irruzione attorno alle 23 circa. Armati anche di flessibile, hanno aperto la cassaforte e l'hanno trovata vuota. A un certo punto, si sarebbe svegliato il proprietario, un uomo di 62 anni, che lavora come artigiano. Li avrebbe sorpresi e i tre si sarebbero accaniti contro di lui. Non trovando infatti nulla di prezioso, lo avrebbero picchiato, lo avrebbero incappucciato e chiuso nel bagno. Prima di farlo, lo avrebbero minacciando per scoprire dove nascondesse soldi o preziosi.

Poi, dopo averlo lasciato nel bagno, sarebbero scappati con cento euro trovati nel portafoglio della vittima. Il 62enne è riuscito a uscire dalla villa, passando dalla finestra del bagno e chiedendo aiuto a un vicino. A quel punto, è stato contattato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) e le forze dell'ordine. I medici e i paramedici hanno fornito le prime cure sul posto e poi hanno trasferito l'uomo in ospedale. Fortunatamente non ha riportato gravi ferite. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto identificare i rapinatori.