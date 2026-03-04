Ladri irrompono in una villa, legano e sequestrano i proprietari e poi sradicano la cassaforte: ricercati

Tre ladri hanno fatto irruzione in una villa ad Appiano Gentile, comune che si trova in provincia di Como. Hanno legato e sequestrato i proprietari e sono scappati con la cassaforte.

(immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, martedì 3 marzo 2026, tre ladri hanno fatto irruzione in una villa che si trova ad Appiano Gentile, comune della provincia di Como. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, hanno legato e sequestrato i proprietari e sono poi scappati con la cassaforte. Nessuna delle vittime è in pericolo di vita. I ladri sono fuggiti. Non è chiaro a quanto ammonti il bottino.

La rapina è avvenuta alle 7.30 del mattino in un'abitazione di via Graffignana. Dopo aver atteso che una dei proprietari andasse via con l'automobile, i tre ladri – tutti con il volto coperto da un passamontagna e con guanti alle mani – hanno fatto irruzione passando da una porta finestra, che è affacciata sul giardino nel retro. All'interno hanno trovato l'altro proprietario, marito 64enne della donna andata via in auto, il figlio 25enne della coppia e un'anziana di 87 anni. I malviventi erano armati di cacciavite, coltello e forse una pistola. Tutti e tre sono stati immobilizzati: sono stati legati e portati in una stanza.

Dopodiché i banditi si sono contrati sulla cassaforte: si tratta di un modello da appoggio che era affrancato a terra. L'hanno colpita più volte e poi l'hanno sradicata. Una volta conclusa l'operazione, sono scappati con la cassaforte chiusa. Avrebbero portato via anche un'automobile, una Volkswagen Golf grigia. Le vittime sono riuscite a liberarsi e a dare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Nessuno di loro ha riportato ferite o traumi. Hanno raccontato tutto quello che era successo. I militari del nucleo investigativo hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di avere elementi tali da poter risalire all'identità dei tre ladri. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Como, Michele Pecoraro. Potrebbero essere anche acquisite le immagini delle telecamere presenti lungo il tragitto di fuga. Da qui, si spera di poter risalire a quando è stata abbandonata l'automobile e a quando i tre hanno tolto il passamontagna.