Rapina in villa, legati e minacciati con una pistola genitori e figlio 15enne: 3 ladri ricercati

Tre rapinatori armati di pistola e coltello hanno preso d’assalto una villa di Urgnano (Bergamo), all’interno della quale si trovavano padre, madre e il figlio 15enne che sono stati legati e minacciati con una pistola. Al momento, i 3 uomini sono in fuga e ricercati.

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, venerdì 20 febbraio, tre rapinatori armati di pistola e coltello hanno preso d'assalto una villa nei pressi di Urgnano, un piccolo comune in provincia di Bergamo, all'interno della quale si trovavano padre, madre e il figlio quindicenne. Dopo averli legati con delle fascette da elettricista e minacciati con una pistola, i tre malviventi sono riusciti a farsi aprire la cassaforte, rubarne il contenuto e quindi darsi alla fuga. Al momento, i tre uomini sono ricercati.

La dinamica della rapina in villa

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la rapina si sarebbe verificata intorno alle ore 21:00 di ieri sera a Urgnano (Bergamo). "Avevamo appena finito di cenare ed eravamo nella tranquillità della nostra casa quando siamo stati assaltati da questo commando di malviventi, armati di coltelli e pistole", ha riferito la famiglia all'Eco di Bergamo in seguito all'accaduto.

La prima a essere stata sorpresa dai rapinatori è stata la madre che in quel momento si trovava in giardino a fumare. La donna è stata costretta a entrare in casa, dove le sono stati legati i polsi con delle fascette da elettricista. Lo stesso trattamento è stato riservato al figlio 15enne, mentre il padre, sotto la minaccia di una pistola, è stato costretto a indicare la cassaforte che è poi stata aperta dai rapinatori con un flessibile: all'interno c'erano gioielli, denaro e orologi e due fucili da caccia.

Subito dopo il furto, la banda si è dileguata e il padre è riuscito ad avvisare il 112. Sul caso sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e di Bergamo che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e quindi rintracciare e identificare i tre rapinatori in fuga.