milano
video suggerito
video suggerito

Rapina in villa, legati e minacciati con una pistola genitori e figlio 15enne: 3 ladri ricercati

Tre rapinatori armati di pistola e coltello hanno preso d’assalto una villa di Urgnano (Bergamo), all’interno della quale si trovavano padre, madre e il figlio 15enne che sono stati legati e minacciati con una pistola. Al momento, i 3 uomini sono in fuga e ricercati.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Giulia Ghirardi
78 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, venerdì 20 febbraio, tre rapinatori armati di pistola e coltello hanno preso d'assalto una villa nei pressi di Urgnano, un piccolo comune in provincia di Bergamo, all'interno della quale si trovavano padre, madre e il figlio quindicenne. Dopo averli legati con delle fascette da elettricista e minacciati con una pistola, i tre malviventi sono riusciti a farsi aprire la cassaforte, rubarne il contenuto e quindi darsi alla fuga. Al momento, i tre uomini sono ricercati.

La dinamica della rapina in villa

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, la rapina si sarebbe verificata intorno alle ore 21:00 di ieri sera a Urgnano (Bergamo). "Avevamo appena finito di cenare ed eravamo nella tranquillità della nostra casa quando siamo stati assaltati da questo commando di malviventi, armati di coltelli e pistole", ha riferito la famiglia all'Eco di Bergamo in seguito all'accaduto.

La prima a essere stata sorpresa dai rapinatori è stata la madre che in quel momento si trovava in giardino a fumare. La donna è stata costretta a entrare in casa, dove le sono stati legati i polsi con delle fascette da elettricista. Lo stesso trattamento è stato riservato al figlio 15enne, mentre il padre, sotto la minaccia di una pistola, è stato costretto a indicare la cassaforte che è poi stata aperta dai rapinatori con un flessibile: all'interno c'erano gioielli, denaro e orologi e due fucili da caccia.

Leggi anche
Armati di ascia e pistola rapinano la villa di un imprenditore nella Bergamasca: 5 arresti

Subito dopo il furto, la banda si è dileguata e il padre è riuscito ad avvisare il 112. Sul caso sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e di Bergamo che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e quindi rintracciare e identificare i tre rapinatori in fuga.

Attualità
Bergamo
Cronaca
78 CONDIVISIONI
Immagine
Chi è Carmelo Cinturrino, il poliziotto che ha sparato e ucciso un 28enne a Rogoredo: “Chiedeva il pizzo”
I colleghi del poliziotto: "Diceva di aver già chiamato i soccorsi, ma non era vero"
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Era al telefono quando è stato colpito, si è sentito lo sparo"
Gli agenti avrebbero aspettato 23 minuti prima di chiamare i soccorsi
In un video del 2024 riprese alcune "condotte irregolari" dell'agente indagato
L'avvocato della famiglia del 28enne: "Non aveva la pistola, l'hanno messa lì"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views