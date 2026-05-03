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Fanno irruzione nella villa di una coppia di Morbegno, li sequestrano e svuotano la cassaforte: ladri in fuga

Un coppia di Morbegno (Sondrio) è stata derubata e sequestrata in casa da una banda di ladri. I rapinatori hanno svuotato la cassaforte e li hanno legati per impedirgli di chiamare i soccorsi.
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A cura di Enrico Spaccini
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Foto di repertorio
Foto di repertorio

Un imprenditore e sua moglie hanno subito una rapina nella loro villa a Morbegno (in provincia di Sondrio) nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 maggio. La banda di malviventi, composta da almeno tre persone, li avrebbero costretti ad aprire la cassaforte e, dopo aver prelevato tutti i preziosi che hanno trovato, li avrebbero legati per impedire che chiamassero i soccorsi. Solo il mattino seguente l'uomo è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme. I carabinieri sono al lavoro per rintracciare i rapinatori. Non è ancora chiaro il valore del bottino.

Il colpo è andato in scena in tarda serata, quando un imprenditore e sua moglie, molto conosciuti in zona, stavano guardando la televisione. Ad un certo punto, una banda di rapinatori avrebbe forzato l'ingresso della loro villa nel centro di Morbegno, nella Bassa Valtellina, e, con il volto travisato, li avrebbero minacciati per farsi aprire la cassaforte. I malviventi avrebbero preso tutto ciò che c'era di valore e, dopo aver messo i preziosi in una borsa, legato le due vittime con dei lacci per evitare che potessero chiedere aiuto.

Solo dopo diverse ore, nella mattinata di sabato, l'imprenditore è riuscito a liberarsi e a dare l'allarme. Su quanto accaduto in quella villa sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della Stazione di Morbegno e dei colleghi del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio. Gli investigatori hanno acquisito i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della casa e delle altre presenti in zona. L'obiettivo è identificare i membri  della banda e capire in che direzione sono scappati.

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