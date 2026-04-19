Ladri fanno esplodere un bancomat a Casalpusterlengo tra gli applausi dei giovani, il sindaco: “Amarezza”

Una banda ha rapinato un bancomat a Casalpusterlengo (Lodi) facendolo esplodere. Al colpo hanno assistito alcuni giovani, che hanno incitato i ladri con urla e applausi: “Portatela via”.

In nemmeno cinque minuti, una banda composta da quattro persone ha fatto saltare in aria il bancomat di via Garibaldi a Casalpusterlengo (in provincia di Lodi) e portato via tutto il denaro contante che ha potuto. È successo intorno alle 1:30 della notte tra venerdì 17 e sabato 18 aprile, nel bel mezzo della movida. Un gruppo di giovani, infatti, sono usciti dai locali richiamati dalle esplosioni, incitando i malviventi con urla e applausi: "Via via, portatela via", si sente in un video diventato virale sui social. "C'è profonda amarezza", ha commentato il sindaco Elia Delmiglio di fronte a quelle immagini, "voglio credere che chi ha filmato abbia almeno avuto il senso civico di avvisare immediatamente i carabinieri".

I carabinieri poi sono arrivati in via Garibaldi, con due pattuglie, ma ormai i malviventi erano scappati a bordo di un'auto. La stessa che alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto aggirarsi per le vie del centro e poi fermarsi accanto allo sportello automatico. Stando a quanto emerso finora, la banda avrebbe colpito con la cosiddetta tecnica della "marmotta". Due esplosioni che hanno fatto saltare in aria il bancomat e poi via a raccogliere tutto il denaro possibile. Dai filmati sarebbero scesi in tre dal veicolo per arraffare le banconote, quindi in tutto sarebbero stati in quattro, contando l'autista.

"Un gesto grave e inaccettabile, che condanno con fermezza", lo ha definito il sindaco di Casalpusterlengo, Elia Delmiglio: "Ancora più inquietante è il fatto che tutto sia avvenuto in un momento in cui il centro era pieno di giovani". Il colpo, infatti, è andato in scena alle 1:30, quando i locali della zona erano pieni. Alcuni di loro sono usciti in strada dopo la prima esplosione e hanno ripreso le fasi conclusive del raid con i propri smartphone. "Occhio che magari c’han le pistole questi", ha esclamato uno mettendo in guardia gli altri, "via via, portatela via" li ha incitati qualcun altro seguito da vari applausi. "È un’immagine che deve farci riflettere", ha commentato ancora Delmiglio, "uno specchio della nostra società che non possiamo ignorare". La rapina è stata filmata anche dalle telecamere di sicurezza comunali.