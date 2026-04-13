Ragazze rapinate nella metro M5 a Milano fanno bloccare banda di ladri grazie a un AirTag

Due ragazze di 17 e 18 anni sono state minacciate con un coltello e derubate di una collana e una borsa nella fermata della metro M5, Ponale, a Milano, da una banda di 6 ragazzi, rintracciata grazie all’AirTag degli Airpods rubati.

Due ragazze di 17 e 18 anni, rapinate nei pressi di una fermata della metropolitana, a Milano, sono riuscite a seguire gli spostamenti del gruppo che le ha aggredite grazie a un AirTag, il localizzatore inserito negli AirPods sottratti, e alla fine la Polizia Locale è riuscita a individuare e fermare i presunti autori.

I responsabili sarebbero sei giovanissimi – tre ragazzi e tre ragazze, accusati di rapina aggravata in concorso – tutti di età compresa tra i 14 e i 19 anni.

L'episodio si è verificato lo scorso sabato pomeriggio, 11 aprile, quando le due ragazze nei pressi della fermata M5 Ponale sono state minacciate con un coltello e derubate di una collana e di una borsa. Grazie alle descrizioni e ai filmati di videosorveglianza, il gruppetto è stato rintracciato in viale Sarca ancora in possesso della refurtiva.

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Alla fine i tre ragazzi maschi, tutti maggiorenni, sono stati condotti nel carcere di San Vittore in attesa della convalida dei fermi, mentre per le tre ragazze, tutte minorenni, si è proceduto secondo le disposizioni della Procura per i minorenni.

Secondo quanto ricostruito la banda, in passato, aveva già commesso reati simili. Non si esclude infatti che i tre maschi possano aver realizzato altre azioni analoghe avvalendosi delle tre ragazze minorenni, incaricate di avvicinare le vittime e sottrarre i beni. Ma su questo ci sono ancora accertamenti in corso.