Accoltellato per strada a Milano, grave un 30enne: in ospedale con ferite a braccia, mani e torace

Domenica sera un 30enne è stato colpito con diverse coltellate nel quartiere di Gratosoglio, alla periferia sud di Milano. Non è ancora chiaro chi abbia compiuto l’aggressione e per quale motivo. La vittima è stata portata in gravi condizioni all’ospedale con ferite su mani, braccia e torace.

Foto di repertorio

Ieri sera un uomo di 30 anni è stato accoltellato in via Michele Saponaro, nella periferia sud di Milano. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118, che l'hanno trovato in gravissime condizioni e hanno deciso di trasferirlo all'ospedale Humanitas di Rozzano. I carabinieri stanno svolgendo approfondimenti sul caso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'aggressione è avvenuta attorno alle 19:30 di ieri, domenica 2o luglio. Mentre si trovava in via Saponaro, nel quartiere Gratosoglio, il 30enne è stato raggiunto da diverse coltellate al torace, alle braccia e alle mani. Non è ancora chiaro chi abbia sferrato i colpi né il motivo per il quale l'abbia fatto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori del 118 hanno fornito una prima assistenza sanitaria al 20enne, che hanno trovato in gravissime condizioni. I medici e paramedici hanno quindi deciso di portare il giovane al pronto soccorso dell'ospedale Humanitas di Rozzano, dove è arrivato in codice rosso. Durante il viaggio è rimasto sempre sveglio e cosciente. L'uomo aveva ferite di arma da taglio sulle braccia, sulle mani e sul petto.

Sul luogo dell'accaduto sono arrivate anche diverse pattuglie dei carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e risalire all'identità dell'aggressore.