video suggerito

Ragazzo di 26 anni ferito a coltellate in centro a Monza: i carabinieri cercano l’aggressore Nella notte tra domenica e lunedì 9 giugno in via San Gerardo a Monza un 26enne è stato ferito da numerose coltellate al culmine di una lite. Il ragazzo è ricoverato in ospedale con prognosi riservata, mentre i carabinieri sono al lavoro per rintracciare il responsabile dell’aggressione. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 26enne è ricoverato con prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano a causa di diverse ferite d'arma da taglio riportate su tutto il corpo. Il giovane è stato soccorso nella serata tra domenica 8 e lunedì 9 giugno in via San Gerardo a Monza dove, al culmine di un litigio esploso per motivi ancora non chiari, sarebbe stato accoltellato da una persona ancora non identificata. Le ferite sarebbero tutte superficiali, tranne una più profonda che lo ha raggiunto a un braccio. I medici lo avrebbero già dichiarato fuori pericolo.

La dinamica di quanto accaduto nella tarda serata di domenica 8 giugno è ancora al vaglio dei carabinieri del Comando provincia di Monza di via Volturno. A chiamare il numero unico per le emergenze intorno alle 23:30 sono stati alcuni residenti di via San Gerardo, non lontano dal centro storico cittadino, mentre i passanti che hanno sentito le urla della lite hanno prestato i primi soccorsi al 26enne.

Il giovane, italiano e con precedenti di polizia alle spalle, appariva in condizioni critiche. Così i sanitari, dopo le prime medicazioni sul posto, lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Le ferite che ha riportato in più parti del corpo si sarebbero rivelate in realtà quasi tutte superficiali, quindi non dovrebbe correre il pericolo di un aggravamento delle condizioni.

Leggi anche Come sta il 25enne colpito da un proiettile durante la sparatoria di venerdì sera a Rozzano

Intanto, i carabinieri hanno iniziato ad analizzare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona per poter ricostruire quanto accaduto e per identificare l'aggressione del 26enne. I militari hanno sentito anche alcuni testimoni, in modo da poter chiarire le motivazioni del litigio.