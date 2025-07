Accoltellato all’alba in centro a Monza: 38enne trasferito in ospedale, si cerca l’aggressorre

video suggerito

All'alba di oggi, domenica 6 luglio, un uomo di 38 anni è stato accoltellato in centro a Monza. È stato ricoverato in ospedale: si cerca l'aggressore.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, domenica 6 luglio 2025, si è verificata un'aggressione in centro a Monza. Un uomo di 38 anni è stato accoltellato all'alba in via XX Settembre all'altezza del civico 5. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato alle prime luci del mattino. Qualcuno ha aggredito il 38enne ed è scappato. Sono stati chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul posto. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure del caso e hanno poi trasferito il ferito, che era completamente ubriaco, all'ospedale San Gerardo di Monza dove è arrivato in codice giallo.

Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti gli agenti della Questura di Monza e Brianza. Gli investigatori hanno parlato con il ferito, ma considerato il suo stato di ubriachezza non è stato possibile carpire molti dettagli. Non è chiaro quindi se sia stato un tentativo di rapina o se vittima e aggressore si conoscessero già. Gli agenti hanno poi svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto risalire al volto dell'accoltellatore. Non è escluso che nelle prossime ore o giorni si possano avere maggiori dettagli.