Litiga con un 29enne fuori da un locale a Como e lo accoltella: 19enne arrestato per tentato omicidio La polizia di Stato di Como ha arrestato un 19enne per tentato omicidio e porto abusivo di arma. Il ragazzo nella notte tra il 21 e il 22 giugno avrebbe accoltellato un 29enne al culmine di una lite.

A cura di Enrico Spaccini

(Archivio)

Un 19enne è stato arrestato nelle prime ore di domenica 22 giugno dalla polizia di Stato di Como con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi. Stando a quanto ricostruito attraverso testimonianze e telecamere di sorveglianza, il ragazzo avrebbe accoltellato al torace un 29enne con il quale aveva avuto una discussione. Il giovane ferito si trova ora ricoverato in Terapia Intensiva all'ospedale Sant'Anna con un polmone perforato.

Le Volanti della Questura di Como sono intervenute tra piazza Amendola e via Foscolo intorno alle 2:30 della notte tra il 21 e il 22 giugno per una lite in strada, all'esterno di un locale. Alcuni testimoni hanno indicato agli agenti la direzione in cui era fuggito uno dei giovani coinvolti. Il ragazzo, un 19enne di nazionalità algerina con diversi precedenti alle spalle, è stato rintracciato poco dopo dopo aver lavato un oggetto a una fontana pubblica.

Nel frattempo, è arrivata la segnalazione di un uomo a terra, ferito, in una via vicina a quella dove era scoppiata la lite. Si trattava di un 29enne di nazionalità marocchina che riportava almeno un taglio al torace. Un'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale Sant'Anna, dove si trova ancora ricoverato in Terapia Intensiva con prognosi riservata. Il giovane, che non sarebbe in pericolo di vita, avrebbe rimediato la perforazione di un polmone.

I poliziotti hanno, quindi, condotto in Questura tutte le persone coinvolte nella lite e nel ferimento del 29enne. Dopo aver ascoltato testimoni e analizzato i filmati delle telecamere di sorveglianza, il 19enne è stato tratto in arresto in quanto ritenuto autore del ferimento. Il ragazzo avrebbe dichiarato di aver agito in difesa di suoi fratello.