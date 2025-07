video suggerito

Accoltella il padre che dorme sul divano di casa a Milano: 29enne arrestato per tentato omicidio La polizia ha arrestato un 29enne nella notte tra il 3 e il 4 luglio per tentato omicidio. Il giovane, con disturbi psichici accertati, avrebbe colpito 20 volte con un coltello da cucina il padre che dormiva sul divano di casa in zona Barona a Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Un 29enne è stato arrestato per tentato omicidio nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio dalla polizia di Stato nell'appartamento di via Cascina Bianca, in zona Barona a Milano. Stando alle prime informazioni, il ragazzo, con disturbi psichici documentati, avrebbe colpito il padre 20 volte con un coltello da cucina ferendolo in modo grave al volto, al collo e alle spalle. A chiamare i soccorsi sarebbe stata la madre del giovane, allertata dalle urla del marito. L'uomo si trova ora ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono srie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 29enne, invece, è stato condotto presso il carcere di San Vittore.

L'aggressione è avvenuta intorno alle 00:20 del 4 luglio in un appartamento di via Cascina Bianca. Il 29enne, in cura al Centro psichico sociale (Cps) e senza alcun tipo di precedente, si sarebbe scagliato contro il padre 72enne che dormiva sul divano colpendolo almeno 20 volte con un coltello da cucina. Pare che la madre del ragazzo, una donna di 67 anni, stesse dormendo in camera da letto. A svegliarla sarebbero state le urla del marito, dopodiché avrebbe subito chiamato i soccorsi.

Il 72enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda, dove i medici lo hanno operato per rimuovere un frammento di coltello che era rimasto incastrato nel petto. Le sue condizioni sono state valutate come serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo rischierebbe danni permanenti a un occhio.

Il 29enne è stato arrestato in flagranza dagli agenti della polizia di Stato per tentato omicidio aggravato. Ora si trova detenuto nel carcere di San Vittore in attesa della convalida. Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il giovane a colpire il padre. Stando a quanto emerso finora, in passato non sarebbe mai stato aggressivo nei confronti dei genitori.