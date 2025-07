Accoltella il padre dopo la festa di compleanno, la mamma lo disarma e chiama il 112: arrestato 29enne

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Poco prima i festeggiamenti per il compleanno del padre, poi, non appena gli invitati hanno lasciato l'appartamento, il figlio 29enne ha preso un coltello dalla cucina e ha aggredito il genitore con 20 fendenti al volto, al collo, alle spalle e al petto. A lanciare l'allarme è stata la moglie del 72enne che è intervenuta per disarmare il figlio.

La notte dell'aggressione

I fatti risalgono alla notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio in un appartamento di via Cascina Bianca, in zona Barona a Milano. Stando alle prime informazioni, il ragazzo, in cura al Centro psichico sociale (Cps), avrebbe colpito il padre 20 volte con un coltello da cucina ferendolo in modo grave al volto, al collo e alle spalle. Allertata dalle urla del marito, la donna sarebbe corsa in camera da letto e, una volta disarmato il figlio, avrebbe allertato il 112. A quel punto, però, il 29enne sarebbe tornato in cucina e, preso un altro coltello, avrebbe aggredito nuovamente il padre 72enne.

Una volta giunti sul luogo, gli agenti della polizia avrebbero trovato il 29enne sulle scale del condominio, in stato d’agitazione, con la mano destra ferita e i pantaloni sporchi di sangue. Il ragazzo è stato quindi arrestato in flagranza dagli agenti per tentato omicidio aggravato, ed è stato condotto presso il carcere di San Vittore in attesa della convalida.

Nel mentre, il 72enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Niguarda, dove i medici lo hanno operato per rimuovere un frammento di coltello che era rimasto incastrato nel petto. Al momento, le sue condizioni sono state reputate serie, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Non è ancora chiaro cosa abbia spinto il giovane a colpire il padre. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, in passato non sarebbe mai stato aggressivo nei confronti dei genitori.