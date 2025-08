Tenta di strangolare il padre poi minaccia di ucciderle anche la madre: 24enne in carcere

Foto di repertorio

Nella serata di giovedì 31 luglio 2025 a Calcinato, un comune della provincia di Brescia, un ragazzo di 24 anni ha avuto un litigio con i propri genitori. Fin qui non sembra nulla di grave. Ma in realtà la discussione è presto precipitata: il 24enne avrebbe infatti prima provato a strangolare il padre. Non è chiaro se la madre o qualche vicino, allarmato dalle urla, abbia chiamato i carabinieri. Fortunatamente però i militari sono riusciti a intervenire subito e hanno così bloccato il giovane.

Tutto è successo in pochi attimi. I tre avrebbero iniziato a litigare e il ragazzo avrebbe dato in escandescenze. Per motivi ancora sconosciuti, avrebbe iniziato prima a distruggere i mobili della casa. Poi avrebbe rivolto la sua ira contro il padre: lo avrebbe aggredito e avrebbe provato a strangolarlo. Quando i carabinieri sono arrivati, allertati da qualcuno, il 24enne si sarebbe scagliato anche contro loro.

I militari sono riusciti a immobilizzarlo. Lo hanno caricato sull'automobile e poi portato in caserma dove è stato arrestato con l'accusa di minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il giorno successivo si è svolto il processo per direttissima. E proprio durante l'udienza davanti il giudice, il 24enne non ha mostrato alcun pentimento. Anzi. Avrebbe dichiarato che una volta rilasciato avrebbe ucciso entrambi i genitori. Il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere: il ragazzo è stato trasferito nel carcere di Canton Mombello. Per lui è stata inoltre richiesta una perizia psichiatrica.