Insulta e picchia la madre, che finisce in ospedale: arrestato ragazzo di 23 anni

Rientrato in casa in stato evidente di alterazione, un giovane ha insultato e picchiato la madre. Dopo la richiesta di aiuto al 112, il ragazzo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Nella notte tra domenica 31 agosto e lunedì 1 settembre, un ragazzo di 23 anni ha insultato e picchiato la madre. Il 23enne era rientrato in casa in evidente stato di alterazione psicofisica a causa di alcol e droga. Per la famiglia non era la prima volta che si verificava un episodio simile.

Verso le 3 è arrivata una richiesta d'aiuto al 112. Una donna di 54 anni ha raccontato di essere stata picchiata dal figlio. Una volante ha così raggiunto l’abitazione che si trova in Via Anzani, in un comune in provincia di Como. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la donna spaventata e in lacrime sul pianerottolo, consolata dall’altra figlia, mentre il ragazzo si trovava ancora nell’appartamento.

Il ragazzo è stato accompagnato in Questura. Sul suo conto sono emersi numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e gli stupefacenti. La madre nel frattempo è stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Anna e refertata con 5 giorni di prognosi per percosse.

Dopo la ricostruzione dell’accaduto, la vittima ha confermato di aver subito più volte aggressioni sia verbali che fisiche da parte del figlio, spesso in stato alterato. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato trasferito nel carcere di Como dove resterà disposizione dell’Autorità Giudiziaria su disposizione del pubblico ministero.

Le indagini proseguono con la raccolta da parte degli inquirenti di ulteriori testimonianze per valutare eventuali responsabilità aggiuntive. Al momento, le istituzioni locali di Como stanno valutando le misure di assistenza più adeguate per la famiglia.