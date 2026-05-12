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Tira un pugno in faccia alla madre 82enne e le tappa la bocca per non farle chiamare aiuto: arrestato

Nei guai un 59enne, alle prese con problemi di alcolismo, processato questa mattina in tribunale a Como con rito direttissimo. Al termine il giudice lo ha rimesso in libertà imponendogli il divieto di dimora a Erba.
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A cura di Francesca Caporello
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Un uomo di 59 anni residente a Erba (Como) è stato arrestato ieri dai carabinieri per avere violato il divieto di avvicinarsi alla casa di famiglia e in generale ai luoghi frequentati da sua madre, una donna di 82 anni.

Secondo quanto diffuso, il divieto gli era stato imposto dopo una violenta aggressione nei confronti della donna, colpita venerdì scorso, 8 maggio, con un pugno al volto e poi zittita ricorrendo a del nastro adesivo appiccicato alla bocca per impedirle di chiedere aiuto.

La donna era riuscita comunque ad avvertire i vicini che a loro volta avevano contattato il 112. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi e le forze dell'ordine. Dopo tutti gli accertamenti del caso e dopo aver ricostruito nel dettaglio quanto accaduto, l'uomo è stato arrestato.

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Secondo quanto si apprende il 59enne, alle prese con problemi di alcolismo, è stato processato questa mattina, martedì 12 maggio, in tribunale a Como con rito direttissimo. Al termine il giudice lo ha rimesso in libertà imponendogli il divieto di dimora a Erba.

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