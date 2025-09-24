milano
Sequestra la madre in una stanza chiusa a chiave, la donna riesce a chiamare i carabinieri

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Turate (Como) per maltrattamenti, minacce ed estorsione nei confronti della madre, 69 anni. Le indagini dei carabinieri stanno ricostruendo numerosi episodi di violenza domestica.
A cura di Francesca Del Boca
Nella giornata di ieri martedì 23 settembre un uomo di 48 anni, residente a Turate (Como), è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona aggravato ai danni della madre, una donna di 69 anni. Secondo quanto emerso il 48enne avrebbe infatti rinchiuso a chiave la madre in una stanza della loro abitazione, minacciandola per farsi consegnare denaro contante. La donna, che era riuscita a nascondere il proprio cellulare in tasca, è riuscita fortunatamente a contattare il numero d’emergenza 112, e ha chiesto disperatamente aiuto ai Carabinieri.

I militari della Stazione Carabinieri di Turate, giunti immediatamente presso l’abitazione della vittima, hanno sin da subito riscontrato la gravità della situazione e tratto quindi in arresto il figlio per maltrattamenti, minaccia ed estorsione, portandolo in carcere. Ma quello di ieri non sarebbe certo un episodio isolato. Dalla denuncia sporta dalla mamma sono stati infatti ricostruiti numerosi episodi di maltrattamenti domestici subiti nel tempo: aggressioni tutte scaturite dallo stesso motivo, ovvero le richieste sempre più pressanti di soldi da parte del figlio disoccupato. Le indagini, ora, saranno così integrate con il racconto della parte offesa e la ricostruzione di maltrattamenti e richieste estorsive che proseguivano da tempo, aggravate dall'essere state commesse nei confronti della madre e dall'età della pensionata.

