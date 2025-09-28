Minaccia e picchia la madre per anni solo per avere soldi: arrestato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato perché accusato di aver minacciato e picchiato la madre per anni nella sua abitazione in provincia di Como. Lo avrebbe fatto per avere soldi da utilizzare per comprare droga.

Nella giornata di ieri, sabato 27 settembre 2025, un uomo di 46 anni di Alzate Brianza, comune in provincia di Como, è stato arrestato dai carabinieri che sono in servizio nella stazione di Cantù, che si trova sempre nella provincia di Como. Il 46enne è accusato di aver perseguitato e maltrattato la madre per diversi anni. L'arresto è arrivato dopo che la donna, esasperata, il 4 settembre scorso ha deciso di andare in caserma per denunciare le violenze subite.

La vittima è una donna di 72 anni. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo l'avrebbe picchiata e minacciata perché avrebbe voluto denaro che gli sarebbe poi servito per acquistare droga. Il 46enne avrebbe voluto comprare cocaina. Una dipendenza che avrebbe da anni. Le violenze nei confronti della madre sarebbero infatti iniziate diverso tempo fa: l'avrebbe picchiata e minacciata pur di avere soldi. In un'occasione le avrebbe perfino procurato delle ferite al bacino. Non solo: avrebbe spaccato porte in casa. Episodi che sarebbero avvenuti a qualunque ora del giorno e della notte.

In totale la donna avrebbe dato circa 15mila euro: quasi 15o euro al giorno. Dopo aver ricostruito gli anni di violenza, il giudice per le indagini preliminare del tribunale di Como ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che è stata emessa proprio ieri. L'uomo è stato quindi arrestato e dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori, lesioni personali aggravate, estorsione e violazione di domicilio. È stato portato in carcere a Como dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo al donna è stata trasferita in una località protetta.