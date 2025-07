Accoltellato in treno da tre persone che cercano di rubargli la collanina d’oro a San Giuliano: grave un 29enne

Nella mattinata di oggi, martedì 15 luglio, un giovane di 29 anni è stato accoltellato in treno all'altezza di San Giuliano Milanese (Milano) da tre persone che volevano rubargli la catenina d'oro che in quel momento portava al collo. L'uomo, viste le intenzioni dei tre che lo hanno accerchiato, ha provato a resistere al tentativo di rapina, ma è stato comunque accoltellato al collo e alla spalla.

Gli aggressori, non appena il vagone ha aperto le porte, sono scesi alla stazione di San Giuliano Milanese e hanno fatto perdere le loro tracce. La vittima è poi stata subito trasportata all'ospedale di Vizzolo Predabissi, dove si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni: secondo quanto emerso al momento, non sarebbe però in pericolo di vita.

Sono in corso intanto le indagini da parte della Polfer per cercare di dare un volto ai tre aggressori in fuga.